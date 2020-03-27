Стало відомо, як довго коронавіруси живуть на різних поверхнях

Сегодня, 16:31 Просмотров: 3 527

До 5 діб віруси є небезпечними на залізних предметах

За інформацією Центру громадського здоров’я України, коронавіруси можуть жити на поверхнях до 5 днів. Але заразність вірусу значно знижується вже за 3 години.





Термін життя коронавірусу залежить від типу поверхонь, температури й вологості навколишнього середовища. Зокрема найдовше коронавіруси виживають на металевих предметах - до 5 діб. Тому важливо дезінфікувати контактні поверхні в приміщеннях загального користування — ручки дверей, поручні, кнопка зливного бачка, кнопки ліфтів, ручки кранів тощо.





У той час на міді коронавірус може жити близько 4 годин, на пластику - до 3 діб, на папері - до 5 діб.





Для дезінфекції радять використовувати засоби із 0,5% хлору або 60-80% спирту із дотриманням правил безпеки. Одяг та білизну можна прати з порошком у машині за максимально можливої температури та ретельно висушувати.



