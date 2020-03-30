У Горішніх Плавнях також підозра на коронавірус

Сегодня, 09:43 Просмотров: 2 059

Вчора, 29 березня, у Горішніх Плавнях до медиків з ознаками ГРВІ звернулася місцева мешканка, яка перебувала на самоізоляції. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков.





- Після проведеного огляду пацієнтці встановлено підозру на COVID-19 і терміново госпіталізовано в окремий бокс інфекційного відділення лікарні. Результати першого експрес-тестування виявилися негативними – перший ступінь діагностики не підтвердив в пацієнтки наявність коронавірусної інфекції. Згідно з протоколами МОЗ України, для встановлення остаточного діагнозу біологічний матеріал направлено в лабораторні центри Полтави й Києва, – написав Дмитро Биков.



