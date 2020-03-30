Міністр охорони здоров'я Ємець та міністр фінансів Уманський йдуть у відставку

Сегодня, 09:12 Просмотров: 1 761 Комментариев: 7

У розпал коронавірусних подій в Україні очільник МОЗ Ілля Ємець (на фото) таки йде у відставку. МОЗ може очолити Максим Степанов, а Мінфін - Сергій Марченко

На сайті Верховної Ради вночі 30 березня були опубліковані законопроєкти № 3281 та № 3283. У них йдеться про звільнення з посад очільника МОЗ Іллі Ємця та очільника Мінфіну Ігоря Уманського.





Міністр Ілля Ємець запам'ятається українцям тим, що назвав пенсіонерів старших 65 років «трупами», оскільки середня тривалість життя в Україні 65 років.





«Я закликаю не тільки державу, а й бізнес України приєднатися і свідомо зробити так, щоб у нас тести – і експрес, і серологічні – були масово для всіх українців. Ми ж знаємо статистику, скільки у нас людей старші за 65 років. Хоч це і прикро, але тривалість життя середня для чоловіків, по-моєму, становить 65 років», - ось фраза міністра.

Він висловився, що на людей, старших за 65 років, не варто планувати гроші.





«Тому я скажу відверто, що фінансисти, які нам повинні допомагати, починають розраховувати на тих людей, які у нас ще живі. Я не жартую і не лякаю. Я весь час кажу: ви підрахуйте, скільки нам треба виділити фінансів на живих людей, а не на трупи», – висловився Ємець.





Уже відомі кандидатури нових міністрів. Вночі 30 березня на сайті Ради з'явилися законопроєкти (3284, 3282, 3280) про призначення в уряд нових міністрів.





На посаду міністра охорони здоров'я пропонують Максима Степанова. Максим Степанов - екс-губернатор Одеської області та медик за освітою. На посаді голови ОДА запустив в області телемедицину як пілотний проєкт. Під час спалаху коронавірусу в Україні колишній очільник ОДА зайнявся волонтерством. Закупив для медиків захисні костюми, апарат ШВЛ і 4000 респіраторів.





На посаду міністра фінансів пропонується кандидатура Сергія Марченка. У 2018-2019 роках він працював на посаді заступника голови Адміністрації президента України. А з 2016 до 2018 року був заступником міністра фінансів (в уряді Гройсмана).





Запропонована і кандидатура на посаду міністра енергетики - це Ольга Богуславець.





Додано: На сайті ВР з'явилося повідомлення про скликання позачергової сесії сьогодні, 30 березня, о 14.00. Рада розгляне питання щодо змін до законодавчих актів про забезпечення лікування коронавірусної хвороби; зміни до законодавства про соціальні гарантії; кадрові питання звільнення та призначення міністрів.