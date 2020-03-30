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Политика, Украина, Мир

Міністр охорони здоров'я Ємець та міністр фінансів Уманський йдуть у відставку

Сегодня, 09:12 Просмотров: 1 761 Комментариев: 7

 

У розпал коронавірусних подій в Україні очільник МОЗ Ілля Ємець (на фото) таки йде у відставку. МОЗ може очолити Максим Степанов, а Мінфін - Сергій Марченко

На сайті Верховної Ради вночі 30 березня були опубліковані законопроєкти № 3281 та № 3283. У них йдеться про звільнення з посад очільника МОЗ Іллі Ємця та очільника Мінфіну Ігоря Уманського.


Міністр Ілля Ємець запам'ятається українцям тим, що назвав пенсіонерів старших 65 років «трупами», оскільки середня тривалість життя в Україні 65 років.


«Я закликаю не тільки державу, а й бізнес України приєднатися і свідомо зробити так, щоб у нас тести – і експрес, і серологічні – були масово для всіх українців. Ми ж знаємо статистику, скільки у нас людей старші за 65 років. Хоч це і прикро, але тривалість життя середня для чоловіків, по-моєму, становить 65 років», - ось фраза міністра.

Він висловився, що на людей, старших за 65 років, не варто планувати гроші.


«Тому я скажу відверто, що фінансисти, які нам повинні допомагати, починають розраховувати на тих людей, які у нас ще живі. Я не жартую і не лякаю. Я весь час кажу: ви підрахуйте, скільки нам треба виділити фінансів на живих людей, а не на трупи», – висловився Ємець.


Уже відомі кандидатури нових міністрів. Вночі 30 березня на сайті Ради з'явилися законопроєкти (3284, 3282, 3280) про призначення в уряд нових міністрів.


На посаду міністра охорони здоров'я пропонують Максима Степанова. Максим Степанов - екс-губернатор Одеської області та медик за освітою. На посаді голови ОДА запустив в області телемедицину як пілотний проєкт. Під час спалаху коронавірусу в Україні колишній очільник ОДА зайнявся волонтерством. Закупив для медиків захисні костюми, апарат ШВЛ і 4000 респіраторів.


На посаду міністра фінансів пропонується кандидатура Сергія Марченка. У 2018-2019 роках він працював на посаді заступника голови Адміністрації президента України. А з 2016 до 2018 року був заступником міністра фінансів (в уряді Гройсмана).


Запропонована і кандидатура на посаду міністра енергетики - це Ольга Богуславець.


Додано: На сайті ВР з'явилося повідомлення про скликання позачергової сесії сьогодні, 30 березня, о 14.00. Рада розгляне питання щодо змін до законодавчих актів про забезпечення лікування коронавірусної хвороби; зміни до законодавства про соціальні гарантії; кадрові питання звільнення та призначення міністрів. 

1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: Ємець МОЗ відставка коронавірус

Комментарии: 7

229
stronzo:
Сегодня, 09:20

Турборежим Mode "On"


+6
3 126
Daniel Mroz:
Сегодня, 09:32

Уряд відмовив Ємцю в призначенні заступниками людей, яких він пропонував. Йому почали підсовувати чужаків, яких він не знає взагалі. Працювати на таких умовах він не захотів. В принципі так повинна вчиняти люба поважаюча себе людина


+8
45
dove:
Сегодня, 09:59

Эмцю скоро буде 65 років, навіщо нам трупи при владі?

До речі, за всі його вислови "пенсіонери всі вимруть", МОЗ не буде лікувати трупи, тобто тим кому 65+" і тд, відставка то таке, в КНР його б двічі розстріляли


+6
3 126
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:04

Цитата: dove
за всі його вислови "
Так вважає більшість чиновників, тільки мовчать і роблять вигляд, як вони "переживають" за пересічних. А Ємець сказав цинічно, але чітко відобразив позицію влади. А  хіба кривляння чинуш в т.ч. і наших місцевих, які присосалися до бюджету і встановили собі зарплати в десятки  і сотні тисяч, а в деяких і млн в місяць, а потім дають поради як жити без роботи і грошей не цинічні? 


+4
273
Pereselenets:
Сегодня, 11:32

Дешевый цирк "95 квартал". Стоимость билетов - ваше будущее.


0
179
cenzor:
Сегодня, 11:49

Оце понабирав по приватке спецов, меняет меняет, а толку нет, как и у него в голове....играл бы себе на рояле....


-2
208
Чopний Kiт:
Сегодня, 12:42

Цитата: Daniel Mroz

Уряд відмовив Ємцю в призначенні заступниками людей, яких він пропонував...

Це того злодюжку, що мае судимість за крадіжку в супермаркеті 4х банок тріски червоної ікри? Дійсно, достойна людина, чого б їі не взяти на керівну посаду до стратегічного державного підприемства?..


+1
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