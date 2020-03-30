Міністр охорони здоров'я Ємець та міністр фінансів Уманський йдуть у відставку

У розпал коронавірусних подій в Україні очільник МОЗ Ілля Ємець (на фото) таки йде у відставку. МОЗ може очолити Максим Степанов, а Мінфін - Сергій Марченко
На сайті Верховної Ради вночі 30 березня були опубліковані законопроєкти № 3281 та № 3283. У них йдеться про звільнення з посад очільника МОЗ Іллі Ємця та очільника Мінфіну Ігоря Уманського.
Міністр Ілля Ємець запам'ятається українцям тим, що назвав пенсіонерів старших 65 років «трупами», оскільки середня тривалість життя в Україні 65 років.
Він висловився, що на людей, старших за 65 років, не варто планувати гроші.
Уже відомі кандидатури нових міністрів. Вночі 30 березня на сайті Ради з'явилися законопроєкти (3284, 3282, 3280) про призначення в уряд нових міністрів.
На посаду міністра охорони здоров'я пропонують Максима Степанова. Максим Степанов - екс-губернатор Одеської області та медик за освітою. На посаді голови ОДА запустив в області телемедицину як пілотний проєкт. Під час спалаху коронавірусу в Україні колишній очільник ОДА зайнявся волонтерством. Закупив для медиків захисні костюми, апарат ШВЛ і 4000 респіраторів.
На посаду міністра фінансів пропонується кандидатура Сергія Марченка. У 2018-2019 роках він працював на посаді заступника голови Адміністрації президента України. А з 2016 до 2018 року був заступником міністра фінансів (в уряді Гройсмана).
Запропонована і кандидатура на посаду міністра енергетики - це Ольга Богуславець.
Додано: На сайті ВР з'явилося повідомлення про скликання позачергової сесії сьогодні, 30 березня, о 14.00. Рада розгляне питання щодо змін до законодавчих актів про забезпечення лікування коронавірусної хвороби; зміни до законодавства про соціальні гарантії; кадрові питання звільнення та призначення міністрів.