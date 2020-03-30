Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.03.2020 10:00
Підтверджені:
Україна480
Кременчук1
Хворі:
Україна463
Кременчук1
Вилікувалось:
Україна6
Кременчук0
Померло:
Україна11
Кременчук0
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Майже півтисячі хворих на COVID-19 зареєстрували в Україні

Сегодня, 10:12 Просмотров: 1 489

За добу було зафіксовано 62 нових випадки

 

В Україні зафіксовано 480 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідна інформація від МОЗу актуальна станом на сьогодні, 30 березня, на 10.00.


Із загальної кількості хворих 11 випадків летальних, 6 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.


За інформацією Головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, найбільша кількість хворих у Києві - 102 особи. На Тернопільщині - 60 випадків, Київська область - 49, Івано-Франківська область - 41, Чернівецька область - 75 (16 за минулу добу), Черкаська область - 50 випадків (4 за минулу добу).

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус коронавирус
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