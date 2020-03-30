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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

43 мешканці Кременчука успішно пройшли самоізоляцію

Сегодня, 10:29 Просмотров: 1 190

 

Кременчужани, які повернулися із-за кордону, вдома просиділи 14 днів

У Кременчуці 43 місцеві мешканці успішно пройшли самоізоляцію. Про це повідомив начальник Управління охорони здоров'я Максим Середа, кременчужани вдома пройшли самоізоляцію протягом 14 днів. 


За словами Максима Середи, у Кременчуці є можливість пройти самоізоляцію для тих у кого немає можливості окремо просидіти 14 днів і не наражати на небезпеку своїх рідних. 


У кременчужан, які мають проблеми з самоізоляцією (проблеми з житлом: "малосімейка", маленька квартира), помістять у Лікарню відновного лікування. Харчування й перебування в лікарні безкоштовне. Для цього необхідно звернутися у службу 1563 або до сімейного лікаря.

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Автор: Альона Душенко
Теги: самоізоляція
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