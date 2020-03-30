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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Хворих на короновірус у Кременчуці лікують без благодійних внесків

Сегодня, 10:45 Просмотров: 2 417 Комментариев: 5

 

Зараз в інфекційному відділені перебуває один пацієнт з коронавірусом, а ще двоє чекають результатів з Києва

64 кременчужан перебувають у лікарні з пневмонією, двоє з них - у важкому стані. Про це повідомила віцемер Ольга Усанова на засіданні штабу оперативного реагування.


В інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцька» перебуває один пацієнт з коронавірусом, а ще двоє чекають результатів з Києва. 


На засіданні мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що лікування хворих на коронавірус та тих, у кого підозра на коронавірус, проводиться без благодійних внесків. Також він зауважив, що лікарні забезпечені необхідними медикаментами.

7
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус

Комментарии: 5

53
Werty:
Сегодня, 11:18

спасибо, барин!

а для остальных "благотворительность" - норма?


+12
221
canek:
Сегодня, 11:23

Не верю ©


+14
40
Grinenko:
Сегодня, 11:32

В такой ситуации больницы должны быть обоеспеченены всем необходимим на 1000%. Но учитывая уровень развития медицины в Украине...это конечно печально. 


+2
22
Алина Доценко:
Сегодня, 12:56

Здорово, потому что на таком горе наживаться нельзя.


+1
23
marinochka__30:
Сегодня, 13:16

та радует вообще,что у нас один пациент! В Киеве жесть сейчас происходит


-2
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