Хворих на короновірус у Кременчуці лікують без благодійних внесків

Сегодня, 10:45 Просмотров: 2 417 Комментариев: 5

Зараз в інфекційному відділені перебуває один пацієнт з коронавірусом, а ще двоє чекають результатів з Києва

64 кременчужан перебувають у лікарні з пневмонією, двоє з них - у важкому стані. Про це повідомила віцемер Ольга Усанова на засіданні штабу оперативного реагування.



В інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцька» перебуває один пацієнт з коронавірусом, а ще двоє чекають результатів з Києва.



На засіданні мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що лікування хворих на коронавірус та тих, у кого підозра на коронавірус, проводиться без благодійних внесків. Також він зауважив, що лікарні забезпечені необхідними медикаментами.