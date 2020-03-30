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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Мер Кременчука Малецький пригрозив закрити АТБ до завершення карантину

Сегодня, 11:01 Просмотров: 5 392 Комментариев: 11

 

Причина — скарги на те, що супермаркет АТБ біля залізничного вокзалу не дотримується карантинних вимог

Сьогодні, 30 березня, під час засідання штабу оперативного реагування із запобігання поширенню коронавірусу міський голова Кременчука Віталій Малецький пригрозив закрити на час карантину мережу супермаркетів АТБ у місті.

Причина — скарга на те, що в АТБ на залізничному вокзалі пускали покупців без масок, не нанесена розмітка для дотримання безпечної дистанції. Порушення помітив один із заступників керівника оперативного штабу.

Як доповіла начальник управління торгівлі Людмила Жорняк, керуюча мережею взяла питання на особистий контроль. Мер Віталій Малецький доручив управлінню торгівлі надати фотозвіти по кожному магазину до 15.00: щодо наявність ліній розмітки, маскового режиму. Якщо АТБ не виправить недоліки, мер заявив, що закриє всю мережу.

- Ще один сигнал, що АТБ живе своїм життям, і це життя припиниться до завершення карантину, - заявив Віталій Малецький.

11
Автор: Татьяна Донченко
Теги: АТБ карантин

Комментарии: 11

3 126
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:10

 пригрозив закрити на час карантину мережу супермаркету АТБ.

Що вже занесли, хоче залишити в місці тільки одну мережу? Що там у Фоззі з лініями на касі, скоро з рулеткою черговий холуй член штабу там буде переміряти? Хвацький хлопець...


+37
229
stronzo:
Сегодня, 11:19

А можно так: "еще одна лажа или обман от мэра и он отправляется на карантин?" Фотоотчет по необходимости. 


+36
273
Pereselenets:
Сегодня, 11:29

Давайте, устройте еще и перебои с продуктами. Завтрашнего транспортного коллапса и безработицы им мало.


+27
3 411
Дмитрий:
Сегодня, 11:45

более всего опасен дурак инициативньій, дорвавшийся до власти примитив-карьерист


+30
179
cenzor:
Сегодня, 11:47

Цитата: Pereselenets
перебои с продуктами
бегите скорее за гречкой и бумагой!


-19
4 797
КАПУША:
Сегодня, 11:54

Магазин "Українські ковбаси" - така сама історія. На моє зауваження, чого ви пускаєте без масок, відповідь: у нас нема розпорядження не пускати, і взагалі, що ми можемо зробити


0
3
destroyme:
Сегодня, 11:59

Да, в АТБ плохо с разметкой и охрана ничего не делает, но это одно из немногих мест где можно спокойно затариться, ибо в маркетопте в последнее время цены космос, качество дно... Хотя с ценами и в АТБ полная беда, но часть нужных товаров дешевле.


+17
179
cenzor:
Сегодня, 12:14

Цитата: destroyme
маркетопте в последнее время цены космос
например?


+3
197
euroexpert:
Сегодня, 12:35

Цитата: КАПУША

Магазин "Українські ковбаси" - така сама історія. На моє зауваження, чого ви пускаєте без масок, відповідь: у нас нема розпорядження не пускати, і взагалі, що ми можемо зробити

 

А Ви шО Їсте "Українські ковбаси" ? :)


0
3 666
Oleg Olimp:
Сегодня, 12:57

Оптомаркет на ул.Київський зупинка Автопарк черги перед касами по 10. І більше людей і так кожен вечір!


+6
11
limon4ik:
Сегодня, 13:31

В Маркете  возле Троицкого рынка тоже врываются без масок, охрану посылают и идут дальше, давайте и эту сеть прикроем


+1
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