Мер Кременчука Малецький пригрозив закрити АТБ до завершення карантину

Сегодня, 11:01 Просмотров: 5 392 Комментариев: 11

Причина — скарги на те, що супермаркет АТБ біля залізничного вокзалу не дотримується карантинних вимог

Сьогодні, 30 березня, під час засідання штабу оперативного реагування із запобігання поширенню коронавірусу міський голова Кременчука Віталій Малецький пригрозив закрити на час карантину мережу супермаркетів АТБ у місті.

Причина — скарга на те, що в АТБ на залізничному вокзалі пускали покупців без масок, не нанесена розмітка для дотримання безпечної дистанції. Порушення помітив один із заступників керівника оперативного штабу.

Як доповіла начальник управління торгівлі Людмила Жорняк, керуюча мережею взяла питання на особистий контроль. Мер Віталій Малецький доручив управлінню торгівлі надати фотозвіти по кожному магазину до 15.00: щодо наявність ліній розмітки, маскового режиму. Якщо АТБ не виправить недоліки, мер заявив, що закриє всю мережу.

- Ще один сигнал, що АТБ живе своїм життям, і це життя припиниться до завершення карантину, - заявив Віталій Малецький.