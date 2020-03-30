Як діяти кременчужанам, якщо лікарі відмовляються проводити тест на коронавірус

Сегодня, 11:14 Просмотров: 2 124

Лікарі мають діяти за алгоритмом. Якщо цього не відбувається - дзвоніть на гарячу лінію

У зв'язку з тим, що у деяких медичних закладах відмовляються брати зразки для дослідження на коронавірусну хворобу, МОЗ інформує, що лікарі повинні діяти відповідно до алгоритмів, які прописані в стандарті надання медичної допомоги.









В стандарті є чіткі критерії, за якими люди підпадають під підозру на коронавірусну інфекцію. Якщо у них є ознаки гострого вірусного захворювання, їм повинні проводити тест на COVID-19.





Також у всіх областях України створені мобільні бригади, які виїжджають на виклик сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників до пацієнтів з підозрою на COVID-19 для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії. Це значно зменшить мобільність людей, які мають симптоми гострого вірусного захворювання та потребують здачі відповідних аналізів.





Про випадки відмови від проведення дослідження на коронавірусну інфекцію, за наявності симптомів та підпадання під визначення випадок, просимо повідомляти на визначену гарячу лінію вашої області.



