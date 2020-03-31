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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Кременчужан на хіміотерапію підвозитимуть на транспорті

Сегодня, 17:17 Просмотров: 1 153 Комментариев: 1

 

Заявку необхідно попередньо залишити на службі 1563

У Кременчуці на час карантину діє підвіз транспорту для важкохворих людей. Відповідну інформацію озвучили на штабі оперативного реагування.


- Через службу 1563 дзвонимо. У нас є можливість підключати транспорт центрів ПМСД, той транспорт, який передали в оперативне управління виконкому з комунальних підприємств. Будемо цим людям допомагати діставатися до місця проведення процедур, - відповів міський голова Віталій Малецький.


Єдиний центр інформування - служба 15-63.

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Автор: Альона Душенко
Теги: химиотерапия транспорт

Комментарии: 1

842
jondin:
Сегодня, 20:09

+!!!

 


+1
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