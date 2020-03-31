Кременчужан на хіміотерапію підвозитимуть на транспорті

Заявку необхідно попередньо залишити на службі 1563
У Кременчуці на час карантину діє підвіз транспорту для важкохворих людей. Відповідну інформацію озвучили на штабі оперативного реагування.
- Через службу 1563 дзвонимо. У нас є можливість підключати транспорт центрів ПМСД, той транспорт, який передали в оперативне управління виконкому з комунальних підприємств. Будемо цим людям допомагати діставатися до місця проведення процедур, - відповів міський голова Віталій Малецький.
Єдиний центр інформування - служба 15-63.