Реконструкція будівель під центр реабілітації дітей-інвалідів у Кременчуці ризикує стати довгобудом

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Реконструкція будівель шкірно-венеричного диспансеру у Крюкові під центр реабілітації дітей-інвалідів ризикує стати довгобудом. Такий висновок можна зробити з інформації, яка пролунала 2 квітня на засіданні бюджетної депутатської комісії.



Розглядали питання про зміну показників місцевого бюджету (цього ж дня відповідне рішення ухвалив виконком). Зокрема, держава виділила місту субвенцію - 8,6 мільйонів гривень на об'єкти, що фінансуються у рамках Надзвичайної кредитної програми з відновлення України. Із них 6 млн грн призначено на реконструкцію будівель колишнього шкірно-венерологічного диспансеру, що у Крюкові (на вулиці Приходька, 5) під центр реабілітації дітей-інвалідів. Замовником робіт виступає КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» УКБ). Ще 693 тис грн — на реконструкцію під квартири нежитлових приміщень на вулиці Молодіжній, 5 та 2,8 млн грн — на реконструкцію під квартири нежитлових приміщень на вулиці Східній, 20.



Голова бюджетної комісії Олександр Плескун поцікавився, чи будуть добудовані ці об'єкти. Останні два з них готують до здачі в експлуатацію. Але на центр реабілітації дітей-інвалідів грошей не вистачить, доповів керівник УКБ Микола Воловик. За його словами, на цьому об'єкті виникла необхідність додаткових робіт, на завершення потрібно 28 мільйонів з міського бюджету на співфінансування. При цьому в бюджеті міста передбачено на 2021 рік лише 3,8.



Наразі ж дія Програма Надзвичайної кредитної програми закінчується 30 жовтня. І якщо об'єкт не добудують, то вже виділені з держбюджету гроші доведеться повернути.



