Кременчужани взяли участь у Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів «INFOMATRIX-2021»

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Одною з найбільш значимих подій у житті інформаційних технологій сере молоді та школярів у 2021 році став Міжнародний конкурсу комп’ютерних проектів «INFOMATRIX-2021», який об’єднав в собі усі зусилля молодих вчених всього миру для створення нових програм та проектів. Про це Телеграфу повідомила Тетяна Пічка.





Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді спільно з Громадською організацією «Спілка освітян України», за підтримки Всеукраїнської громадської організації «Спілка автоматизаторів бізнесу», Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством, компаній «DIXI-CENTER» і «2D⁞3D», за сприяння Президії Національної академії наук України, Президії Національної академії педагогічних наук України.





У січні відбувся перший тур Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2021», у якому приймало участь більш ніж 500 молодих розробників з усіх куточків України.





9-12 березня провели фінальний тур ІІ етапу ХХ Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2021» та XІІ національний тур Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів «INFOMATRIX-2021».





До фінального етапу змагань дійшли 140 авторських програмних і апаратних розробок, з числа понад 150 молодих розробників: учнів та вихованців закладів загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти, студентів закладів вищої освіти. В умовах карантину захист проектів проходив в онлайн режимі. Для цього учасниками фіналу змагань було представлено відеозаписи захистів своїх проектів, на яких вони розповідали про власні розробки. Журі, до складу якого увійшли представники НАН України, науково-педагогічні працівники ЗВО, розробники-програмісти і супер фіналісти минулих років зі складу Infomatrix Club високо оцінило фінальні проекти.





Місто Кременчук був представлений учнями Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, яким керує директор Мамон Наталія Володимирівна: Дипломи ІІІ ступеня за командну роботу здобули Пічка Демід (5Б) і Пічка Ігор (7А) зі своєю ігровою програмою "Долаємо гірські вершини". Також Вакуленко Анастасія (9А) зі своєю навчальною програмою для дошкільників і учнів 1 класів "Вчимося рахувати", посіла ІІІ призове місце 3 (диплом ІІІ ступеня). Учениця 9А класу Бубнова Карина (Диплом ІІІ ступеня) представила плакат "Бережімо природу!" у категорії "Комп'ютерне мистецтво". У цій же категорії вийшов до фіналу учень 5Б класу Трибрат Микола з макетом "Дотягнутися до небес". Учні працювали під керівництвом вчителя інформатики Чайдак Людмили Вікторівни.





Брати Демид та Ігор Пічки





Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій “Екософт” бере свій початок з 2001 року. Перше змагання було організовано у 2002 році. Нині це вже двадцяте, за ліком, конкурсне змагання. З перших років розкручування Чемпіонату, в ньому було закладено кілька особливостей:

широкий віковій спектр учасників для можливості молодим навчатися у старших, більш досвідчених;

пошук технічних та інформаційних партнерів з метою сприяння в організації і проведенні Чемпіонату, а також підтримки молодих розробників, чиї авторські рішення в сфері комп’ютерних технологій заслуговують уваги і визнані цікавими;

перехід на спрощене подання заявки на відбори до змагання онлайн;

етапність відборів;

відкритість перебігу змагання для всіх і прозорість в оцінюванні.





У 2006 році, за рейтинговою системою, складеною Міністерством освіти і науки України, Чемпіонат «Екософт» визнаний одним з кращих масових заходів технічного характеру для учнівської молоді.





Завданням чемпіонату є:

виявлення та підтримка обдарованої молоді в галузі розробки програмного забезпечення, технічного устаткування та прикладних рішень для обчислювальних систем;

вивчення пріоритетних напрямів у розробці програмних засобів, попиту на них та пропозицій;

демонстрація технічних інноваційних рішень у галузі інформаційних технологій, розповсюдження авторського програмного продукту, конструкторських ідей тощо;

забезпечення всебічної адресної підтримки розробника складових обчислювальних систем.





Чемпіонат проводиться Міністерством освіти і науки України за підтримки провідних компаній, що розробляють апаратні засоби і програмне забезпечення, а також юридичних і фізичних осіб, які виступають спонсорами та партнерами.





Безпосереднє керівництво чемпіонатом здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.