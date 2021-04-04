Кременчук, Споживач

Де у Кременчуці вимикатимуть світло 5 квітня: адреси

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 292

У місті відбудуться тимчасові відключення електроенергії, пов’язані з плановими ремонтами трансформаторних підстанцій 

За інформацією ПАТ «Полтаваобленерго», 5 квітня в місті відбудуться тимчасові відключення електроенергії, пов’язані з плановими ремонтами трансформаторних підстанцій та роботами з під’єднання електроустановок.


З 06.00 до 18.00 світла не буде на:

  • вул. Майора Борищака, 20/3;
  • вул. Ігоря Сердюка, 49.


3 08.00 до 17.00 вимикатимуть електроенергію за адресами:

  • вул. Великокохнівська;
  • вул. Чкалова.


Також з 08.00 до 17.00 без світла залишаться люди, що мешкають у с. Власівка за адресами:

  • вул. Молодіжна, 17-45;
  • вул. Висоцького, 3-7.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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