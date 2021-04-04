Де у Кременчуці вимикатимуть світло 5 квітня: адреси

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У місті відбудуться тимчасові відключення електроенергії, пов’язані з плановими ремонтами трансформаторних підстанцій

За інформацією ПАТ «Полтаваобленерго», 5 квітня в місті відбудуться тимчасові відключення електроенергії, пов’язані з плановими ремонтами трансформаторних підстанцій та роботами з під’єднання електроустановок.





З 06.00 до 18.00 світла не буде на:

вул. Майора Борищака, 20/3;

вул. Ігоря Сердюка, 49.





3 08.00 до 17.00 вимикатимуть електроенергію за адресами:

вул. Великокохнівська;

вул. Чкалова.





Також з 08.00 до 17.00 без світла залишаться люди, що мешкають у с. Власівка за адресами: