Де у Кременчуці вимикатимуть світло 5 квітня: адреси

У місті відбудуться тимчасові відключення електроенергії, пов’язані з плановими ремонтами трансформаторних підстанцій
За інформацією ПАТ «Полтаваобленерго», 5 квітня в місті відбудуться тимчасові відключення електроенергії, пов’язані з плановими ремонтами трансформаторних підстанцій та роботами з під’єднання електроустановок.
З 06.00 до 18.00 світла не буде на:
3 08.00 до 17.00 вимикатимуть електроенергію за адресами:
Також з 08.00 до 17.00 без світла залишаться люди, що мешкають у с. Власівка за адресами: