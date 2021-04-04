«Кремінь» у понеділок спробує зупинити «швидкісний експрес»

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Завтра, 5 квітня о 15.00, футбольний клуб «Кремінь» зустрінеться з рівненським «Вересом». Матч відбудеться без глядачів на стадіоні «Кремінь-Арена».





Цього дня «синьо-білі» спробують зупинити одного з лідерів. «Верес» як експрес розбирається зі своїми суперниками. «Червоно-чорні» у своєму активі мають 7 поспіль перемог, 5 з яких – «в суху».

Дискваліфіковані

Матч пропускає гравець «Кременя» Микита Дудка.

Суддівські призначення

Головний арбітр: Серпутько Геннадій (Одеса)

Арбітри: Рибченко Ігор (Запоріжжя) і Соботюк Сергій (Житомир)

4-й арбітр Плєшко Павло (Кременчук)

Спостерігач арбітражу: Гордієнко О.В. (Дніпро)

Цього року суддя Серпутько обслуговував матч «Вереса» в Кубку України, тоді «Верес» обіграв «Миколаїв» - 4:2. А ось з «Кременем» головний суддя зустрічався лише минулого сезону – тричі. Домашню гру у Горішніх Плавнях проти «Метелурга» «Кремінь» переміг (1:0), домашню у Полтаві програв «Інгульцю» (0:3) та у Запоріжжі поступився – 2:1. Таким чином головний арбітр матчу Сепуратько вперше обслуговуватиме матч «Кременя» на стадіоні «Кремінь-Арена».

Історія протистоянь

Матч у Кременчцуці стане четвертою зустріччю команд в новітній історії. У сезоні 2015-2016 Другої ліги «Кремінь» грав з «Вересом».

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27 вересня 2015 р. «Кремінь» - «Верес» - 1:1 (Тарас Коблюк 60 - Костянтин Черній 83). У другому матчі перемогу святкував «Верес». Завдяки голу Ростислава Волошиновича на 40-й хвилині.

Восени «Кремінь» у меншості на виїзді поступився «Вересу» - 1:2 (1:1). На 59 хвилині Зубков отримав червону картку.





«Верес» - «Кремінь» - 2:1 (1:1)

Голи: Сергійчук (45, з пенальті), Гончаренко (60) - Куліш (23)

«Верес»: Когут – Немчанінов, Мірошник, Гончаренко, Солдат, Петько (Кучеров, 85), Полюлях, Дахновський (Тимофієнко, 73), Гегедош (Соломка, 66), Пасіч, Сергійчук (Яременко, 73). Запасні: Ющишин, Бабійчук, Махнєв, Данилюк, Хоцяновський, Шестаков, Демчук, Гук. Головний тренер: Юрій Вірт

«Кремінь»: Олійник – Мягков, Зубков, Курелех, Чеботаєв, Білоус, Брюхов (Островський, 85), Геловані, Бичков (Луіз, 55), Сорокін (Галата, 70), Куліш. Запасні: Данкович, Молько, Кучеренко, Кривенко. Головний тренер: Олександр Головко