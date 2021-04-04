Замість пошти – в банк: Кабмін змінить порядок отримання пенсій

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До 1 вересня українці мають визначитись з банком, де отримуватимуть пенсійні виплати та матеріальну допомогу

29 березня Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про додаткові заходи організації виплати та доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України», яка змінить порядок отримання пенсій.





Постановою передбачено, що з 1 вересня виплата пенсій здійснюватиметься через поточні банківські рахунки для всіх, окрім:

людей з інвалідністю І групи;

осіб, які потребують постійного догляду та не здатні до самообслуговування згідно висновку лікарсько-консультативної комісії;

осіб, які досягли 80-річного віку;

одержувачів державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію та допомоги на догляд.

Зазначені особи зможуть отримувати пенсії як у відділенні банку, так і через установу, обрану за допомогою конкурсу для надання послуг зі здійснення виплат.





Щодо конкурсу, то Пенсійний фонд має провести його до 1 вересня. До цього моменту доставляти пенсійні виплати та матеріальну допомогу продовжуватиме «Укрпошта». Тарифи за надання цих послуг будуть визначатися в договорах, укладених за результатами конкурсу, але не можуть бути більшими за тарифи, що встановлює уряд.





Люди, які досі не визначились з банком, мають на це час до 1 вересня. В іншому випадку їм відкриють рахунок в уповноваженому банку, визначеному Кабміном за зверненням органів Пенсійного фонду України або органів соціального захисту.