«Героїв парковки» поменшає: уряд змінює правила паркування

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Суб’єктам господарювання заборонять обладнувати місця для паркування на тротуарах

31 березня Кабінет Міністрів України схвалив проєкт постанови «Про внесення змін до постанови від 3 грудня 2009 року №1342», який передбачає удосконалення чинних Правил паркування транспортних засобів.





Проєктом, зокрема, передбачається:

надання повноважень інспекторам з паркування;

запровадження відповідальності щодо доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів;

удосконалення способів оплати паркувальних послуг (у платіжних терміналах, банківських автоматах, комплексах самообслуговування);

введення заборони для суб’єктів господарювання обладнувати місця для паркування на тротуарах.

- Прийняття постанови запровадить в Україні сучасніші та комфортніші умови паркування транспортних засобів. Це, своєю чергою, збалансує інтереси осіб з інвалідністю, пішоходів, автомобілістів, суб’єктів господарювання та забезпечить розвиток системи паркування в Україні на європейському рівні, – зазначив Олексій Чернишов, міністр розвитку громад та територій.



