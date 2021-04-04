На Полтавщині випустять племінних оленів, які коштують по тисячі євро

Сьогодні, 18:07 Переглядів: 229

На Полтавщині у мисливські угіддя випустять 150 оленів. Тварин привезли з Литви. Тримають їх поки у тимчасовому вольєрі неподалік Полтави, а через місяць випустять у дику природу. Роблять це третій рік поспіль, щоб відновити популяцію тварин, розповів представник мисливського господарства Вадим Ромашов для Суспільного.

У спеціальному вольєрі, площею близько 5 кілометрів, живуть півтори сотні оленів. Їх поселили поблизу села Сапожине, що у Полтавському районі, представники мисливського господарства. Всі тварини чистопородні. Більшість у вольєрі – самки.

- Один олень на даний момент коштує близько тисячі–півтори тисячі євро. Там одна з найкращих баз. Там порода, гарні крові залишились в Литві, - зазначив представник мисливського господарства. - Годуємо кукурудзою, ячменем, додатки різні, овес, сіно, вітаміни досипаємо в корма і сіль. Звичайний раціон, який вони можуть знайти в дикій природі.

Із вольєра копитних випустять в угіддя через місяць. Це для того, аби поповнити їхню популяцію. Роблять це третій рік поспіль. Загалом у дику природу випустили близько чотирьох сотень тварин.