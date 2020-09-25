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Реконструкція будівлі під центр реабілітації дітей-інвалідів відкладається: у Кременчука забрали 11 мільйонів

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 531

 

Субвенцію обіцяють повернути місту, але трохи згодом

Найдорожчий будівельний проєкт цього року – реконструкція будівлі колишнього шкірно-венеричного диспансеру під центр реабілітації дітей-інвалідів – відкладається. Річ у тому, що держава зменшила фінансування на цей об’єкт на 11 млн грн.


Нагадаємо, в цілому проєкт вартує майже 50 млн грн, тендер виграла харківська фірма ТОВ «Будівельник». Будівля, яку мають реконструювати – у Крюкові, на вулиці Приходька, 5.


У Кременчуці провели найдорожчий будівельний тендер, ціна питання – майже 50 мільйонів


Як пояснила під час засідання бюджетної депутатської комісії 25 жовтня віцемер з фінансів Тетяна Неіленко, місту виділена субвенція на цей об’єкт у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Тепер її зменшили на 11 млн грн. Втім, у жовтні-листопаді місту обіцяють ці гроші повернути. Наразі ж Кабмін перерозподілив кошти по об’єктах Програми, де вже виконані роботи. Натоміть у Кременчуці не встигають з обсягами робіт по цій будівлі – таке пояснення пролунало на комісії.


Разом із тим, у рамках цієї ж програми збільшене фінансування по реконструкції нежитлових приміщень під житлові квартири на вулиці  Молодіжній, 5 (на 417 тис грн) та на вулиці Східній (на 1,4 млн грн). Нагадаємо, ці приміщення стануть квартирами для переселенців, роботи веде КНП «Союзрембуд». Зміни до бюджету вніс виконком з наступним затвердженням на сесії.


Приміщення в «будинку-катастрофі» у Кременчуці перебудовують під квартири для переселенців
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: реконструкція бюджет фінансування переселенці
компанія «Інтера Люкс»
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