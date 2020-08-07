Приміщення в «будинку-катастрофі» у Кременчуці перебудовують під квартири для переселенців

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 110

Роботи розпочаті. Також квартири для цієї категорії будуть і на Молодіжному

У Кременчуці триває реконструкція нежитлових двох нежитлових приміщень, які перебувають на балансі КГЖЕП «Автозаводське», у житлові.







Одне з них — у так званому «будинку-катастрофі» на вулиці Східній, 20: це покинуте приміщення на першому поверсі, яке КГЖЕП не міг здати в оренду. Мешканці другого поверху скаржилися на теплові втрати, адже приміщення знизу не опалювалося. Відтак, його реконструюють: буде 11 квартир для переселенців.







Роботи виконує комунальне госпрозрахункове підприємство «Союзрембуд», яке перемогло в тендері. Ціна питання — 3 млн 985 тис грн. Директор КГП «Союзрембуд» Олександр Дяковський розповів ТЪ, що на об'єкті вже виконано робіт на 250 тис грн.



Також чотири квартири для переселенців буде і на Молодіжній 5 (під них теж перебудовують нежитлове приміщення). Переможець тендеру — також КГП «Союзрембуд». Ціна питання - 1 млн 155 тис грн.



Як розповів Олександр Дяковський, це будуть повністю впорядковані квартири «під ключ».

- У кожній квартирі буде й газова плита; і обладнані сантехнікою душ та туалет, оздоблені плиткою; шпалери на стінах у кімнатах. Переважно це однокімнатні квартири. Будуть готові «під ключ», - розповів директор підприємства.







Термін виконання робіт — до 31 березня 2021 року.



Роботи проводяться в рамках державної Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Кредитує їх Європейський інвестиційний банк. За словами пана Дяковського, вони контролюють і хід робіт.











