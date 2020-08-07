Міністерство освіти не буде забезпечувати школи масками і антисептиками

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 547

Про це повідомила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій

Міністерство освіти та науки не буде забезпечувати школи масками і антисептиками. Забезпечення закладів освіти засобами індивідуального захисту, в т.ч. антисептиками і дезінфекторами покладено на засновників шкіл. Про це повідомила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій.





За її словами, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив обласним державним адміністраціям взяти підготовку закладів освіти до нового навчального року під свій контроль.





Також Міністерством освіти і науки надісланий лист засновникам закладів освіти з дорученням забезпечити засобами індивідуального захисту, антисептиками і дезінфекторами. Школам зараз необхідно обрахувати потребу у засобах індивідуального захисту і звернутись до засновників закладу.





- Якщо ми виходимо з рекомендацій головного державного санітарного лікаря вхід до школи можливий лише у масці або респіраторі, працівникам необхідно вимірювати температуру, для учнів проведення температурного скринінгу не є обов'язковим, але для всіх учнів буде обов'язковим моніторинг стану здоров’я, - сказала Мандзій.









Окрім того, вона нагадала, що школам буде необхідно зменшити кількість осіб, які перебувають в закладі освіти. Тому, відповідно до рекомендацій головного державного санітарного до шкіл буде обмежений доступ сторонніх осіб, окрім осіб, які супроводжують дітей з інвалідністю.





Під час руху по школі всі учасники освітнього процесу мають перебувати у масках. Під час уроку маску можна буде не використовувати.