Чоловік поділився фото вкрай схудлого верблюда, що живе в екопарку на Полтавщині

Володимир Тюркін поділився фото дуже худого верблюда, який живе в Екопарку на Полтавщині.
- Друзі, будь ласка, репост!
Закликаємо зоозахисників долучитися до порятунку тварини!
«Він просто молодий, він просто линяє»
«ЕКО-ПАРК» м. Кобеляки
Приходьте з дітьми, запрошуємо. Навчите як знущатися із тварин, - йдеться у дописі Володимира.
Варто зазначити, що екопарк у Кобеляках - це комунальне підприємство. На сайті Кобеляцької міськради йдеться, що комунальне підприємство створене за рішенням 25 сесії Кобеляцької міської ради сьомого скликання від 21.03. 2018 р. № 7 і діє з 27 березня 2018 року.