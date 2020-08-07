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Надзвичайні новини, Полтавщина

Чоловік поділився фото вкрай схудлого верблюда, що живе в екопарку на Полтавщині

Сьогодні, 15:51 Переглядів: 618

 

Тварина живе в екопарку в Кобеляках

Володимир Тюркін поділився фото дуже худого верблюда, який живе в Екопарку на Полтавщині.


- Друзі, будь ласка, репост!
Закликаємо зоозахисників долучитися до порятунку тварини!

«Він просто молодий, він просто линяє»
«ЕКО-ПАРК» м. Кобеляки
Приходьте з дітьми, запрошуємо. Навчите як знущатися із тварин, - йдеться у дописі Володимира.


 


Варто зазначити, що екопарк у Кобеляках - це комунальне підприємство. На сайті Кобеляцької міськради йдеться, що комунальне підприємство створене за рішенням 25 сесії Кобеляцької міської ради сьомого скликання від 21.03. 2018 р. № 7 і діє з 27 березня 2018 року.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: facebook.com/tiurkinvolodimir
Теги: тварини животные верблюд
компанія «Інтера Люкс»
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