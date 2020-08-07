Чоловік поділився фото вкрай схудлого верблюда, що живе в екопарку на Полтавщині

Сьогодні, 15:51 Переглядів: 618

Володимир Тюркін поділився фото дуже худого верблюда, який живе в Екопарку на Полтавщині.





- Друзі, будь ласка, репост!

Закликаємо зоозахисників долучитися до порятунку тварини! «Він просто молодий, він просто линяє»

«ЕКО-ПАРК» м. Кобеляки

Приходьте з дітьми, запрошуємо. Навчите як знущатися із тварин, - йдеться у дописі Володимира.









Варто зазначити, що екопарк у Кобеляках - це комунальне підприємство. На сайті Кобеляцької міськради йдеться, що комунальне підприємство створене за рішенням 25 сесії Кобеляцької міської ради сьомого скликання від 21.03. 2018 р. № 7 і діє з 27 березня 2018 року.