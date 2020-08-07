На Полтавщині спостерігається підвищення попиту на біометричні документи

Управління Державної міграційної служби в Полтавській області повідомляє про збільшення попиту на біометричні документи. У порівнянні з червнем, у липні на Полтавщині оформили:
Міграційна служба звертає увагу відвідувачів, що послаблення карантину не скасовує рекомендацій МОЗ щодо запобігання поширенню COVID-19. У підрозділах необхідно користуватися захисною маскою, рукавичками та дезінфікуючими засобами, дотримуватись безпечної дистанції (з розрахунку – не більше однієї людини на 10 кв. метрів).