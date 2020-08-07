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Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині спостерігається підвищення попиту на біометричні документи

Сьогодні, 16:25 Переглядів: 271

 

У липні, у порівнянні з червнем, люди жвавіше почали оформлювати документи

Управління Державної міграційної служби в Полтавській області повідомляє про збільшення попиту на біометричні документи. У порівнянні з червнем, у липні на Полтавщині оформили: 

  • ID-карток - більше майже на 1 тис одиниць;
  • закордонних паспортів – більше майже на 1 тисячу одиниць.

Міграційна служба звертає увагу відвідувачів, що послаблення карантину не скасовує рекомендацій МОЗ щодо запобігання поширенню COVID-19. У підрозділах необхідно користуватися захисною маскою, рукавичками та дезінфікуючими засобами, дотримуватись безпечної дистанції (з розрахунку – не більше однієї людини на 10 кв. метрів).

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: паспорт
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