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Надзвичайні новини, Полтавщина

Під Полтавою машина збила пішохода - чоловік помер

Сьогодні, 17:12 Переглядів: 415

 

Смертельне ДТП сталося вночі на трасі «Київ-Харків»

8 серпня, близько 1.00, до поліції повідомили про ДТП, що сталася у селі Супрунівка, на автодорозі «Київ-Харків». Правоохоронці з'ясували, що 20-річний полтавець (2000 р.н.) за кермом «Mitsubishi Outlander» наїхав на 38-річного (1982 р.н.) мешканця села Супрунівка. Чоловік перебував на проїжджій частині, - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.


Унаслідок ДТП пішохід загинув.


Відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують слідчі.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: ДТП смертельное ДТП
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