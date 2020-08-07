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Кременчугский онкодиспансер получил электроскальпель для «ювелирных» операций

Сьогодні, 07:51 Переглядів: 456

 

А «Кременчугская» обзавелась гемодиализным аппаратом, многофункциональными кроватями и каталками

5 августа больница интенсивного лечения «Кременчугская» и Кременчугский областной онкологический диспасер получили медоборудование в рамках программы помощи от Белановского ГОКа. Об этом сообщает пресс-служба Ferrexpo.


Кременчугский онкодиспансер получил уникальный генератор с электро- и ультразвуковым скальпелями, с помощью которого производятся высокоточные операции без обжига тканей.


- Такого аппарата нет в области, да и в Украине их можно пересчитать на пальцах. С его помощью можно делать уникальные, «ювелирные» операции. Такое оборудование купить из бюджетных средств я бы не смог, - признался руководитель диспансера Владимир Севидов.


 


Больница интенсивного лечения «Кременчугская» получила гемодиализный аппарат, современные многофункциональные кровати, каталки для перевозки пациентов и расходные материалы.


Общая стоимость переданного оборудования составила около 2 млн. грн, а всего Ferrexpo уже передала помощи Кременчугу более, чем на 5,5 миллионов гривен.

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Автор: Алиса Котова
Теги: Ferrexpo больница «Кременчугская» онкодиспансер
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