Кременчугский онкодиспансер получил электроскальпель для «ювелирных» операций

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5 августа больница интенсивного лечения «Кременчугская» и Кременчугский областной онкологический диспасер получили медоборудование в рамках программы помощи от Белановского ГОКа. Об этом сообщает пресс-служба Ferrexpo.





Кременчугский онкодиспансер получил уникальный генератор с электро- и ультразвуковым скальпелями, с помощью которого производятся высокоточные операции без обжига тканей.





- Такого аппарата нет в области, да и в Украине их можно пересчитать на пальцах. С его помощью можно делать уникальные, «ювелирные» операции. Такое оборудование купить из бюджетных средств я бы не смог, - признался руководитель диспансера Владимир Севидов.









Больница интенсивного лечения «Кременчугская» получила гемодиализный аппарат, современные многофункциональные кровати, каталки для перевозки пациентов и расходные материалы.





Общая стоимость переданного оборудования составила около 2 млн. грн, а всего Ferrexpo уже передала помощи Кременчугу более, чем на 5,5 миллионов гривен.