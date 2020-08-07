Кременчугский онкодиспансер получил электроскальпель для «ювелирных» операций

5 августа больница интенсивного лечения «Кременчугская» и Кременчугский областной онкологический диспасер получили медоборудование в рамках программы помощи от Белановского ГОКа. Об этом сообщает пресс-служба Ferrexpo.
Кременчугский онкодиспансер получил уникальный генератор с электро- и ультразвуковым скальпелями, с помощью которого производятся высокоточные операции без обжига тканей.
Больница интенсивного лечения «Кременчугская» получила гемодиализный аппарат, современные многофункциональные кровати, каталки для перевозки пациентов и расходные материалы.
Общая стоимость переданного оборудования составила около 2 млн. грн, а всего Ferrexpo уже передала помощи Кременчугу более, чем на 5,5 миллионов гривен.