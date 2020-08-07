Полтавська область готова до роботи шкіл в умовах карантину

Чи закриватимуть школи та впроваджуватимуть дистанційне навчання, коли Полтавщина увійде у «червону» зону
Чи готова Полтавська область до роботи шкіл в умовах загальнонаціонального карантину під час онлайн-брифінгу повідомив перший віце-губернатор Дмитро Лунін.
Це і масковий режим для вчителів, вимір температури, складання маршрутів та графіків для пересування учнів. Температуру дітям вимірювати не будуть – педагоги перед уроками опитуватимуть учнів щодо самопочуття. Розклад теж зазнає змін – заняття в різних класах починатимуться у різний час. Забезпечення закладів освіти засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими засобами здійснюється за кошти місцевих бюджетів, залучається спонсорська та благодійна допомога.
Цього року в Полтавській області відкриється 598 шкіл. Діють 67 опорних шкіл із 59 філіями. До 1 вересня 2020 року очікується створення ще 6. Прогнозована кількість учнів на 1 вересня 2020 року становить 134,3 тисяч осіб.
Із метою організації освітнього процесу в умовах загальнонаціонального карантину в області вжито належних заходів щодо впровадження дистанційного навчання та навчання з використанням технологій.