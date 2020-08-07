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Кременчук, Освіта, Полтавщина

Полтавська область готова до роботи шкіл в умовах карантину

Сьогодні, 08:48 Переглядів: 505

Чи закриватимуть школи та впроваджуватимуть дистанційне навчання, коли Полтавщина увійде у «червону» зону

Чи готова Полтавська область до роботи шкіл в умовах загальнонаціонального карантину під час онлайн-брифінгу повідомив перший віце-губернатор Дмитро Лунін.


- Усі ви знаєте про поділ України на зони адаптивного карантину. І якщо Полтавська область буде й надалі в зеленій зоні, то 1 вересня діти обов’язково  підуть до школи, – розповів Дмитро Лунін. – Усі рекомендації головного санітарного лікаря України щодо організації навчального процесу в умовах пандемії коронавірусу будуть враховані освітянами.


Це і масковий режим для вчителів, вимір температури, складання маршрутів та графіків для пересування учнів. Температуру дітям вимірювати не будуть – педагоги перед уроками опитуватимуть учнів щодо самопочуття. Розклад теж зазнає змін – заняття в різних класах починатимуться у різний час. Забезпечення закладів освіти засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими засобами здійснюється за кошти місцевих бюджетів, залучається спонсорська та благодійна допомога.


Цього року в Полтавській області відкриється 598 шкіл. Діють 67 опорних шкіл із 59 філіями. До 1 вересня 2020 року очікується створення ще 6. Прогнозована кількість учнів на 1 вересня 2020 року становить 134,3 тисяч осіб.


Із метою організації освітнього процесу в умовах загальнонаціонального карантину в області вжито належних заходів щодо впровадження дистанційного навчання та навчання з використанням технологій.


- У разі віднесення якогось району чи населеного пункту до «червоної зони» через збільшення випадків коронавірусу, школи там не працюватимуть, – пояснив Дмитро Лунін. – Полтавська область готова до дистанційного навчання. Особливо в містах. А от у сільській місцевості не скрізь є гарна техніка та швидкісний інтернет. І не всі учні мають планшети чи комп’ютери. Але ж статистика свідчить, що і хвороба у сільській місцевості поширюється не так швидко, як у місті. На Полтавщині є такі населені пункти, де нема жодного хворого на коронавірус. Тому й школи там не закриватимуться.
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Автор: Альона Душенко
Теги: школа навчання карантин
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