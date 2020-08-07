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Держстат підрахував, скільки важать українці 

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 388

Нормальну масу тіла мають 42% українців 

Державна служба статистики оприлюднила антропометричні дані дорослого населення. Відповідно до даних відомства, середній зріст українця від 18 років налічує 169 сантиметрів. Середній зріст жінки - 164 см, чоловіка - 175 см.


Щодо ваги, то середньостатистичний українець важить 75 кілограмів. Ваги показують жінкам 71 кг, а чоловікам - 80 кілограмів. 


Понижену масу тіла мають 1,2% українців, нормальну – 42,4%, надлишкову – 39,7%, ожиріння – 16,0%, крайнє ожиріння – 0,7%.


 

Джерело - Факти ICTV

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: статистика
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