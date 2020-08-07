Держстат підрахував, скільки важать українці

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Державна служба статистики оприлюднила антропометричні дані дорослого населення. Відповідно до даних відомства, середній зріст українця від 18 років налічує 169 сантиметрів. Середній зріст жінки - 164 см, чоловіка - 175 см.



Щодо ваги, то середньостатистичний українець важить 75 кілограмів. Ваги показують жінкам 71 кг, а чоловікам - 80 кілограмів.



Понижену масу тіла мають 1,2% українців, нормальну – 42,4%, надлишкову – 39,7%, ожиріння – 16,0%, крайнє ожиріння – 0,7%.





Джерело - Факти ICTV