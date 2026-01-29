ГО "Захист держави"
Відкритий діалог і спільні плани: День відкритих дверей у Кременчуцькому осередку ГО «Захист держави»
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Соціальний захист

Уряд профінансував портативні зарядні станції для дітей, життя яких залежить від апаратів

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 53

Державні кошти отримає АТ «Фонд декарбонізації України», яке закуповуватиме обладнання, а доставку забезпечуватиме «Укрпошта»

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про закупівлю 10 тисяч портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю підгрупи А. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Кабмін змінив порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, щоб профінансувати придбання та доставку переносних джерел енергії ємністю орієнтовно 2 кВт·год. Зарядні станції призначені для дітей з інвалідністю підгрупи А, які потребують безперервного живлення медичних приладів.

За постановою державні кошти отримає АТ «Фонд декарбонізації України», яке закуповуватиме обладнання, а доставку забезпечуватиме «Укрпошта». Частка фонду, що спрямовується на антикризові заходи, збільшена з 70% до 90% для оперативного фінансування.

Отримати портативну станцію зможе один із батьків або законний представник дитини після подання заяви через територіальні органи Пенсійного фонду або веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду (за технічної можливості).

Це рішення уряду доповнює інші державні заходи підтримки дітей з інвалідністю, які включають грошову допомогу та соціальні послуги: відповідна державна соціальна допомога призначається через Пенсійний фонд України, а для дітей з інвалідністю передбачено право на безоплатне забезпечення засобами реабілітації та соцпослугами згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, що Уряд розширює програму підтримки малого бізнесу — надає гранти на резервне живлення. Нещодавно ми писали, що у Кременчуці кожну школу та дитсадок хочуть забезпечити потужними генераторами.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: кабмін діти діти з інвалідністю
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх