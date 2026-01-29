Уряд профінансував портативні зарядні станції для дітей, життя яких залежить від апаратів

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про закупівлю 10 тисяч портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю підгрупи А. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Кабмін змінив порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, щоб профінансувати придбання та доставку переносних джерел енергії ємністю орієнтовно 2 кВт·год. Зарядні станції призначені для дітей з інвалідністю підгрупи А, які потребують безперервного живлення медичних приладів.

За постановою державні кошти отримає АТ «Фонд декарбонізації України», яке закуповуватиме обладнання, а доставку забезпечуватиме «Укрпошта». Частка фонду, що спрямовується на антикризові заходи, збільшена з 70% до 90% для оперативного фінансування.

Отримати портативну станцію зможе один із батьків або законний представник дитини після подання заяви через територіальні органи Пенсійного фонду або веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду (за технічної можливості).

Це рішення уряду доповнює інші державні заходи підтримки дітей з інвалідністю, які включають грошову допомогу та соціальні послуги: відповідна державна соціальна допомога призначається через Пенсійний фонд України, а для дітей з інвалідністю передбачено право на безоплатне забезпечення засобами реабілітації та соцпослугами згідно з чинним законодавством.

