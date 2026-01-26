Уряд розширює програму підтримки малого бізнесу — надає гранти на резервне живлення

Сьогодні, 15:05

Підприємці зможуть отримати кошти на генератори та зарядні станції, щоб працювати й надавати послуги українцям навіть під час знеструмлень та блекаутів

Уряд запускає грантову допомогу в межах програми «Власна справа». Держава надаватиме одноразову грошову допомогу, яку можна використати на забезпечення резервного або автономного живлення. Підприємці зможуть отримати кошти на генератори, інвертори, акумулятори та зарядні станції, щоб працювати під час знеструмлень. Гранти можна буде використати на оренду чи лізинг такого обладнання та його встановлення та обслуговування. Про це повідомила Мінцифра.

Кошти мають чітке цільове призначення — щоб малий бізнес міг працювати навіть тоді, коли зникає світло.

Хто отримає підтримку

Допомога адресна і спрямована туди, де вона справді критична. Отримати її зможуть ФОПи 2-ї та 3-ї групи єдиного податку, які працюють у сферах базових товарів і послуг — магазини, аптеки, сервіси, майстерні тощо.

Розмір допомоги залежатиме від кількості найманих працівників: чим більше робочих, тим більша підтримка:

1 працівник — 7 500 грн;

2 — 9 000 грн;

3 — 10 500 грн;

4 — 12 000 грн;

5 — 13 500 грн;

6+ — 15 000 грн.

Як подати заявку

Подати заявку можна буде на порталі «Дія», однак поки старт приймання заявок ще не розпочався.

— Слідкуйте за оновленнями. Працюємо, щоб бізнес не зупинявся навіть у найскладніших умовах, — йдеться у повідомленні.

