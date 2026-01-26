Кременчук отримає 6,5 млн грн на медицину та енергетику: уряд затвердив фінансування

Загалом Полтавська область отримає 13 мільйонів гривень субвенції
Цьогоріч Кременчук має отримати 6,5 мільйонів гривень субвенції із держбюджету. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну — кошти спрямовують на відновлення громад у 2026 році.
Відомо, що основну частину коштів, які отримає Кременчук — а саме 5 мільйонів гривень — використають на створення інсультного центру з нейрохірургічними ліжками в лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Проєкт передбачає реконструкцію приміщень із надбудовою другого поверху.
Ще 1,5 мільйона гривень спрямують на встановлення когенераційної установки в одній із котелень міста. Обладнання дозволить одночасно виробляти тепло та електроенергію й підвищить енергетичну стійкість об’єкта.
Решту коштів субвенції розподілили між іншими громадами області. Терешківська громада отримає 2,5 мільйона гривень на будівництво модульної котельні для будинку культури в селі Заворскло. Миргородській громаді виділили 2 мільйони гривень на модернізацію котельні з установленням когенераційної системи. Ще 2 мільйони гривень передбачили для будівництва мереж водопостачання в Пришибській громаді.
Нагадаємо, Кременчук також має отримати субвенцію від держави на будівництво ветеранського простору.
