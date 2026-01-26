Сьогодні, 26 січня, в одному з сіл Миргородського району внаслідок пожежі у житловому будинку загинув чоловік. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередніми даними, смерть чоловіка могла настати через порушення правил безпеки під час використання пічного опалення. Для встановлення точної причини смерті тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.
Наразі правоохоронці вирішують питання про порушення кримінального провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, днями у Гребінківській громаді під час пожежі загинула 77-річна жінка.
