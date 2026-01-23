У пожежі на Гребінківщині загинула 77-річна жінка

22 січня близько 9.20 у селі Новодар Гребінківської громади Лубенського району сталася пожежа у приватному домоволодінні. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області.

Після надходження повідомлення на місце події прибули слідчо-оперативна група поліції Гребінківщини, криміналісти та рятувальники. Після ліквідації пожежі у будинку правоохоронці виявили жінку без ознак життя.

Ймовірно, загиблою є 77-річна власниця оселі. Для встановлення точної причини смерті призначили судово-медичну експертизу.

Слідчі за процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України (порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини).

Причини та обставини трагедії з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, що за минулу добу на Полтавщині сталося 6 пожеж.