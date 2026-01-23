У Заводському в снігу знайшли мертвою жінку, яку розшукували

Поліція призначила судово-медичну експертизу
22 січня у місті Заводське Миргородського району виявили жінку без ознак життя. Тіло знайшли у снігу місцеві жителі. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення №2 (м. Лохвиця) Миргородського районного відділу поліції.
Правоохоронці встановили особу померлої — нею виявилася 79-річна місцева жителька, яка перебувала у розшуку як безвісти зникла.
Для встановлення причини смерті слідчі призначили судово-медичну експертизу.
За цим фактом поліція проводить досудове розслідування за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою «раптова смерть».
Нагадаємо, що у селі на Миргородщині знайшли мертвим 53-річного чоловіка.
