У селі на Миргородщині знайшли мертвим 53-річного чоловіка

22 січня у селі Сенча Миргородського району неподалік поля виявили чоловіка без ознак життя, повідомила пресслужба поліції Полтавщини. Про це поліцію сповістили місцеві жителі.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановили особу померлого — ним виявився 53-річний житель села Скоробагатьки.
Під час огляду тіла поліцейські не виявили ознак насильницької смерті. Для встановлення причини смерті слідчі призначили судово-медичну експертизу.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Причини та обставини смерті з’ясовує слідство.
Нагадаємо, місяць тому у Градизьку біля нежилої хати знайшли тіло чоловіка.
