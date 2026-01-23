Поліція Полтавщини розшукує підозрюваного у крадіжці Аббасова Аріфа Єнгібара Огли

У разі отримання будь-якої інформації, що може допомогти у встановленні місцеперебування підозрюваного, правоохоронці просять повідомити до відділення поліції
Відділенням поліції № 1 Полтавського районного управління поліції встановлюється місцезнаходження 57-річного Аббасова Аріфа Єнгібара Огли, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).
Про це повідомила пресслужба головного управління Нацполіції в полтавській області.
Телефони відділення поліції:
Нагадаємо, що також поліція Полтавщини розшукує Сергія Гурошева, яка підозрюють в крадіжці.
