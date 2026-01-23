На Полтавщині Opel Vivaro врізався в дерево: постраждали двоє людей

22 січня близько 10.00 на автодорозі Лубни–Оржиця, неподалік села Ісківці Лубенської громади, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За попередніми даними слідства, автомобіль Opel Vivaro під керуванням 68-річного водія виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом.
Унаслідок аварії травмувалися водій і 43-річна пасажирка. Обох доставили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості). Обставини ДТП з’ясовують.
Нагадаємо, що вчора у Кременчуці Ford збив 73-річного пішохода на переході.
