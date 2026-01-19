Поліція Полтавщини розшукує Сергія Гурошева, яка підозрюють в крадіжці

Поліція просить повідомляти у разі отримання будь-якої інформації, що може допомогти у встановленні місцеперебування підозрюваного
Поліція Полтавського району розшукує 55-річного Сергія Вікторовича Гурошева, якого підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
У разі отримання будь-якої інформації, поліція просить повідомити до відділення №1 Полтавського райуправління за телефоном (0532) 51-74-14, 095 917 00 73, 066 495 60 99 або за номером 102.
Нагадаємо, що також поліція шукає підозрюваного у крадіжці Євгенія Лук’янця.
