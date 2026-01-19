Борги по зарплаті на Полтавщині перевищили 336 мільйонів гривень

В Україні зростає кількість випадків невиплати заробітної плати. За даними аналітичної платформи OpenDataBot, станом на кінець 2025 року в Єдиному реєстрі боржників зафіксували понад 36 тисяч проваджень, пов’язаних із боргами по зарплаті. Це більше, ніж роком раніше.
Найчастіше проблеми з виплатами виникають у промисловості, енергетиці та хімічній галузі—саме на підприємствах цих секторів накопичуються найбільші борги перед працівниками.
Полтавщина також залишається серед регіонів із суттєвими зарплатними боргами. За підсумками минулого року загальна сума заборгованості в області сягнула понад 336 мільйонів гривень. Це означає, що тисячі працівників не отримують зароблені кошти вчасно.
Експерти зазначають, що затримки із виплатами безпосередньо впливають на рівень життя людей. Працівники змушені шукати підробітки або роботу в інших регіонах, а для місцевої економіки це обертається зниженням купівельної спроможності та зростанням соціальної напруги.
Загалом ситуація з боргами по заробітній платі залишається проблемною як для України в цілому, так і для Полтавської області зокрема.
Нагадіємо, що у 2025 році на соціальні виплати з держбюджету спрямували 406 млрд грн.
