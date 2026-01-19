ГО "Захист держави"
Заява ГО "Захист Держави" щодо проблем із житловою програмою для внутрішньо переміщених осіб
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Полтавщина

Борги по зарплаті на Полтавщині перевищили 336 мільйонів гривень

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 334

 

За рік в Україні боргів побільшало на 6%

В Україні зростає кількість випадків невиплати заробітної плати. За даними аналітичної платформи OpenDataBot, станом на кінець 2025 року в Єдиному реєстрі боржників зафіксували понад 36 тисяч проваджень, пов’язаних із боргами по зарплаті. Це більше, ніж роком раніше.

Найчастіше проблеми з виплатами виникають у промисловості, енергетиці та хімічній галузі—саме на підприємствах цих секторів накопичуються найбільші борги перед працівниками.

 

Полтавщина також залишається серед регіонів із суттєвими зарплатними боргами. За підсумками минулого року загальна сума заборгованості в області сягнула понад 336 мільйонів гривень. Це означає, що тисячі працівників не отримують зароблені кошти вчасно.

Експерти зазначають, що затримки із виплатами безпосередньо впливають на рівень життя людей. Працівники змушені шукати підробітки або роботу в інших регіонах, а для місцевої економіки це обертається зниженням купівельної спроможності та зростанням соціальної напруги.

Загалом ситуація з боргами по заробітній платі залишається проблемною як для України в цілому, так і для Полтавської області зокрема.

Нагадіємо, що у 2025 році на соціальні виплати з держбюджету спрямували 406 млрд грн.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: заборгованість заробітна плата
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх