«Заслуговуємо цього вже зараз»: медики кременчуцької «екстренки» про анонсоване підвищення зарплат

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 517

Медики первинної медико-санітарної та екстренної медичної допомоги отримуватимуть мінімум 35 тисяч гривень заробітної плати. Із такою заявою виступила прем'єр-міністерка України Блія Свириденко під час презентації прожкту «Програма дій Уряду». Днями чиновниця також заявила, що відповідне зростання заробітних плат уже внесли до проєкту бюджету на 2026 рік. Про реакцію працівників кременчуцької «швидкої» на ці заяви журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіла парамедикиня виїзної бригади, голова профспілкової організації «Вільних медичних працівників України» Полтавського центру екстреної медичної допомоги Оксана Свинаренко.

— Ми дуже зраділи, коли почули інформацію про це. Люди всі дуже чекали цього підвищення. Але ми думали, що воно буде із 1 вересня 2025 року. Та з’ясувалося, що це поки лише плани на наступний рік. А людям же треба за щось жити зараз, зараз готувати свої сім'ї, — говорить Оксана.

За її словами, представники профспілки Полтавської обласної екстренки направили запит до голови «Вільних медичних працівників України», аби через нього та Конфедерацію вільних профспілок України, яку очолює народний депутат Михайло Волинець, звернутися до Міністерства охорони здоров’я за роз’ясненням.

У відповіді міністра Ляшка, яку нам надіслали, зазначено, що підвищення зарплати медикам «швидкої» «є предметом грунтовного аналізу та перебуває на опрацюванні в ході підготовки Проєкту реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування на 2026 рік».

— Тобто вони його у проєкт внесли, а чи проголосують народні обранці за нього — це вже питання, — резюмує Оксана Свинаренко.

Реальні зарплати та думка керівництва

Ми зв’язалися також із керівником Полтавської обласної екстренки Дмитром Лавренком, аби почути його думку стосовно можливого підвищення заробітної плати працівникам.

— Я до цього ставлюся виключно позитивно. Усі наші пацівники заслуговують на відповідні заробітні плати, і заслуговують на них вже зараз. Звісно, я зі свого боку на рішення народних депутатів не вплину ніяк. Проте дуже б хотілося, щоб до нашої думки дослухалися і зарплати таки підвищили, — коментує Лавренко.

Очільник обласної «швидкої» розповів нам також, які середні заробітні плати нині отримуютт працівники. У парамедиків це близько 16-17 тисяч гривень до вирахування податків, у лікарів це 25-26 тисяч гривень.

— Звісно, це все варіюється, особливо у лікарів. Хтось працює на пів ставки, хтось на 0,75, дехто працює за сумісництвом. Тож від цього заробітні плати й залежать. Також додам, шо у штатах «швидкої» нині переважають ща чисельністю саме парамедики, а не лікарі, — зазначає Лавренко.

Наостанок від себе додамо, що обіцянки уряду про підвищення зарплат медикам є позитивним сигналом, однак вони залишають більше запитань, ніж відповідей. Працівники екстреної допомоги щодня рятують життя і потребують гідної винагороди вже сьогодні, а не через рік. Тому ключовим стане не лише ухвалення бюджету з новими ставками, а й реальне виконання цих рішень.

Зауважимо також, що кілька років тому рівень заробітної плати у працівників швидкої допомоги на Полтавщині тримався на передостанньому місці серед інших областей України.