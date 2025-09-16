«Заслуговуємо цього вже зараз»: медики кременчуцької «екстренки» про анонсоване підвищення зарплат

ГО "Захист держави"
Голос громадян – сила держави: як Кременчук долучився до всеукраїнської акції
Олена Шуляк
Переселенцям стане легше купувати житло в Україні
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Здоров'я, Гроші

«Заслуговуємо цього вже зараз»: медики кременчуцької «екстренки» про анонсоване підвищення зарплат

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 517

 

Із 1 вересня 2026 року Уряд планує підвищити заробітні плати працівникам швидкої допомоги до 35 тисяч гривень

Медики первинної медико-санітарної та екстренної медичної допомоги отримуватимуть мінімум 35 тисяч гривень заробітної плати. Із такою заявою виступила прем'єр-міністерка України Блія Свириденко під час презентації прожкту «Програма дій Уряду». Днями чиновниця також заявила, що відповідне зростання заробітних плат уже внесли до проєкту бюджету на 2026 рік. Про реакцію працівників кременчуцької «швидкої» на ці заяви журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіла парамедикиня виїзної бригади, голова профспілкової організації «Вільних медичних працівників України» Полтавського центру екстреної медичної допомоги Оксана Свинаренко.

— Ми дуже зраділи, коли почули інформацію про це. Люди всі дуже чекали цього підвищення. Але ми думали, що воно буде із 1 вересня 2025 року. Та з’ясувалося, що це поки лише плани на наступний рік. А людям же треба за щось жити зараз, зараз готувати свої сім'ї, — говорить Оксана.

За її словами, представники профспілки Полтавської обласної екстренки направили запит до голови «Вільних медичних працівників України», аби через нього та Конфедерацію вільних профспілок України, яку очолює народний депутат Михайло Волинець, звернутися до Міністерства охорони здоров’я за роз’ясненням. 

У відповіді міністра Ляшка, яку нам надіслали, зазначено, що підвищення зарплати медикам «швидкої» «є предметом грунтовного аналізу та перебуває на опрацюванні в ході підготовки Проєкту реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування на 2026 рік».

— Тобто вони його у проєкт внесли, а чи проголосують народні обранці за нього — це вже питання, — резюмує Оксана Свинаренко.

Реальні зарплати та думка керівництва

Ми зв’язалися також із керівником Полтавської обласної екстренки Дмитром Лавренком, аби почути його думку стосовно можливого підвищення заробітної плати працівникам.

— Я до цього ставлюся виключно позитивно. Усі наші пацівники заслуговують на відповідні заробітні плати, і заслуговують на них вже зараз. Звісно, я зі свого боку на рішення народних депутатів не вплину ніяк. Проте дуже б хотілося, щоб до нашої думки дослухалися і зарплати таки підвищили, — коментує Лавренко.

Очільник обласної «швидкої» розповів нам також, які середні заробітні плати нині отримуютт працівники. У парамедиків це близько 16-17 тисяч гривень до вирахування податків, у лікарів це 25-26 тисяч гривень.

— Звісно, це все варіюється, особливо у лікарів. Хтось працює на пів ставки, хтось на 0,75, дехто працює за сумісництвом. Тож від цього заробітні плати й залежать. Також додам, шо у штатах «швидкої» нині переважають ща чисельністю саме парамедики, а не лікарі, — зазначає Лавренко.

Наостанок від себе додамо, що обіцянки уряду про підвищення зарплат медикам є позитивним сигналом, однак вони залишають більше запитань, ніж відповідей. Працівники екстреної допомоги щодня рятують життя і потребують гідної винагороди вже сьогодні, а не через рік. Тому ключовим стане не лише ухвалення бюджету з новими ставками, а й реальне виконання цих рішень.

Зауважимо також, що кілька років тому рівень заробітної плати у працівників швидкої допомоги на Полтавщині тримався на передостанньому місці серед інших областей України.

ПО ТЕМІ:

«Зарплати, які принижують»: що показав аналіз оплати праці медиків кременчуцької «швидкої»

Підвищення зарплати і службове житло: що передбачає нова програма уряду для медиків


1
Автор: Яна Гудзь
Теги: швидка допомога медики заробітна плата підвищення зарплат
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх