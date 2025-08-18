Підвищення зарплати і службове житло: що передбачає нова програма уряду для медиків

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 185

Зарплата становитиме не менше 35 тисяч гривень

Впродовж 2025-2026 років в Україні планують підняти зарплати лікарям первинної та екстреної допомоги. Вона становитиме не менше 35 тисяч гривень. Про це стало відомо з проєкту Програми дій уряду, який анонсували 18 серпня.

Як пише Суспільне з посиланням на слова прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, для молодих лікарів, які після навчання в інтернатурі працюватимуть в прифронтових регіонах або в сільській місцевості, збільшать одноразову допомогу в 13 разів — до 200 тис. грн.

Також, за її словами, медики матимуть можливість отримати службове житло.

Загалом проект Програми дій передбачає 4 опори або стратегічні напрямки змін — безпека, економіка, гідність і відновлення, що формують основу для подальших реформ. Практичним втіленням цих реформ стануть 12 ключових пріоритетів, що охоплюють ключові напрямки урядових політик на 2025-2026 роки, містять покрокові плани реалізації та індикатори виконання.

