У Верховній Раді підтримали ідею перейменувати копійку на шаг

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 116

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому законопроєкт про перейменування копійки на шаг. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

За його словами, відповідне рішення підтримали на засіданні комітету.

Народний депутат Ярослав Железняк уточнив, що, за даними Національного банку України, нині в обігу перебуває майже 14 млрд монет копійок.

За його словами, у разі ухвалення закону в майбутньому планують карбувати лише монети номіналом 50 шагів. Такий перехідний період триватиме орієнтовно 3–4 роки, а обсяг випуску становитиме декілька десятків мільйонів монет. Інші номінали, за його словами, починатимуться від 1 гривні.

Очікується, що остаточне рішення щодо перейменування копійки парламент розгляне найближчим часом.

Ідею заміни «копійки» на «шаг» раніше підтримав і Національний банк України, який назвав це кроком із дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу.