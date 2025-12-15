Із Полтави стало зручніше дістатися до Європи залізницею

З 14 грудня в Україні почав діяти новий графік руху пасажирських поїздів Укрзалізниці, який значно розширив можливості залізничних подорожей до країн Європейського Союзу. Завдяки цьому жителі Полтави можуть дістатися до низки європейських міст з однією зручною пересадкою. Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Загальну кількість міжнародних маршрутів збільшили з 11 до 17. Тепер пасажири з Полтави, Харкова, Києва та Львова мають зручне сполучення з Прагою, Віднем, Зальцбургом, Мюнхеном і Берліном.
Центральним у новій схемі став поїзд №63/64 «Оберіг» Харків — Київ — Перемишль, який забезпечує сполучення сходу України з країнами ЄС.
Поїзд щоденно:
У Перемишлі пасажири можуть пересісти на поїзди європейських напрямків.
Відень — 5.25
Прага — 7.46
Зальцбург — 8.30
Мюнхен — 10.24
Зворотне сполучення з Берліна здійснюється поїздом EC 431 із прибуттям до Перемишля о 9.14, де можливе пересадження на поїзд №63/64 до Полтави та Харкова.
На всьому маршруті до та з Перемишля пасажирам доступні спальні вагони.
Також щоденно курсує поїзд №93/94 Харків — Київ — Холм:
Маршрут зручний для подальших подорожей Польщею та країнами Європи.
Нагадаємо, що в Україні стартувала програма «3000 км Україною».
