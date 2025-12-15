Із Полтави стало зручніше дістатися до Європи залізницею

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 519

З 14 грудня в Україні почав діяти новий графік руху пасажирських поїздів Укрзалізниці, який значно розширив можливості залізничних подорожей до країн Європейського Союзу. Завдяки цьому жителі Полтави можуть дістатися до низки європейських міст з однією зручною пересадкою. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Загальну кількість міжнародних маршрутів збільшили з 11 до 17. Тепер пасажири з Полтави, Харкова, Києва та Львова мають зручне сполучення з Прагою, Віднем, Зальцбургом, Мюнхеном і Берліном.

Ключовий маршрут — через Перемишль

Центральним у новій схемі став поїзд №63/64 «Оберіг» Харків — Київ — Перемишль, який забезпечує сполучення сходу України з країнами ЄС.

Поїзд щоденно:

вирушає з Харкова о 23.50 ;

; проходить через Полтаву ;

; прибуває до Києва о 8.05 ;

; до Львова — о 14.49 ;

; до Перемишля — о 16.59.

У Перемишлі пасажири можуть пересісти на поїзди європейських напрямків.

Пересадки для подорожей у Європу

На Мюнхен : поїзд EN 417 / EC 40417 відправляється з Перемишля о 17:54 .

Прибуття: Відень — 5.25 Прага — 7.46 Зальцбург — 8.30 Мюнхен — 10.24

: поїзд EN 417 / EC 40417 відправляється з Перемишля о . Прибуття: На Берлін: поїзд EC 430 відправляється о 18.54, прибуття — о 6.12.

Також передбачені групи вагонів до Щецина та Свиноуйсьця через Краків, Вроцлав і Познань.

Зворотне сполучення з Берліна здійснюється поїздом EC 431 із прибуттям до Перемишля о 9.14, де можливе пересадження на поїзд №63/64 до Полтави та Харкова.

Комфорт у дорозі

На всьому маршруті до та з Перемишля пасажирам доступні спальні вагони.

Альтернатива — напрямок на Польщу

Також щоденно курсує поїзд №93/94 Харків — Київ — Холм:

відправлення з Харкова — 16.56 ;

; з Києва — 23.57 ;

; прибуття до Холма — 10.47.

Маршрут зручний для подальших подорожей Польщею та країнами Європи.

Нагадаємо, що в Україні стартувала програма «3000 км Україною».