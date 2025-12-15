На Полтавщині оголосили жовтий рівень небезпеки через туман

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 123

Видимість на дорогах може знизитися до 200–500 метрів

У Полтавській області та Полтаві оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, у другій половині дня 15 грудня, а також уночі та вранці 16 грудня регіон накриє туман. Видимість на дорогах становитиме 200–500 метрів.

Метеорологи оголосили I рівень небезпечності (жовтий).