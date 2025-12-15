На Полтавщині оголосили жовтий рівень небезпеки через туман

У Полтавській області та Полтаві оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
За прогнозом синоптиків, у другій половині дня 15 грудня, а також уночі та вранці 16 грудня регіон накриє туман. Видимість на дорогах становитиме 200–500 метрів.
Метеорологи оголосили I рівень небезпечності (жовтий).
Водіям та пішоходам радять бути уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а за можливості — обмежити поїздки у період погіршення видимості.
