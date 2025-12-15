Олена Шуляк
Надзвичайні новини

Тютюн для підпільної фабрики в Кременчуці постачали з Буковини

Сьогодні, 16:29

 Правоохоронці викрили повний цикл нелегального виробництва

Правоохоронці викрили на Буковині місцевого фермера, який організував повний цикл нелегального вирощування та переробки тютюну. Сировину він постачав, зокрема, на підпільну фабрику з виготовлення сигарет у Кременчуці Полтавської області. Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.

Велику нелегальну фабрику з виробництва сигарет у Кременчуці правоохоронці викрили ще в листопаді. Під час розслідування встановили, що частина подрібненого тютюну надходила з Дністровського району Чернівецької області.

Працівники БЕБ простежили весь ланцюг постачання і вийшли на фермера, який на власній земельній ділянці облаштував підпільну мініфабрику. Чоловік вирощував тютюн у теплицях, сушив, ферментував і подрібнював листя, використовуючи саморобне обладнання — зокрема перероблену сівалку та спеціальні пристрої для сушіння і нарізання.

Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 5 тонн ферментованого тютюну, а також обладнання для його вирощування та обробки. Орієнтовна вартість вилученого, за даними Офісу генерального прокурора, становить близько 3 млн грн.

Наразі справу розслідують за ч.1, 2 ст.204 та ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів, а також легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до вирощування тютюну, його перевезення на Полтавщину та реалізації готової продукції.

Автор: Руслана Горгола
Olexander:
Сьогодні, 16:42

Водоканал.Сидить жінка і торгує сигаретами .Ніхто не бачить ? Поліція агов ! Редакціє "Телеграф" ви можете щось зробити з нею ? В неї тої жінки ."дах" серйозний ? Вона має дозвіл ? 


Вверх