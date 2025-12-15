Сьогодні у Кременчуці закінчився тримісячник чистоти і порядку, а опале листя прибрати не встигли

У Кременчуці сьогодні завершився традиційний осінній тримісячник чистоти і порядку, який тривав з 15 вересня по 15 грудня. Але чистоту та порядок в місті навести не встигли. Про це сьогодні говорили на засіданні постійної депутатської комісії з питань екології та регулювання земельних відносин Кременчуцької міської ради.

Депутати розглянули питання щодо прибирання листя та утримання прибудинкових територій. Перед комісією звітували представники Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій у складі яких є управління з питань благоустрою зі штатом 15 та 9 інспекторів відповідно. Вони назвали кількість проведених бесід з відповідальними за утримання територій, винесених попереджень та виписаних протоколів. Втім, на думку депутатів, загальна ситуація у місті з прибиранням опалого листя залишається незадовільною.

Депутатська комісія вирішила дати ще тиждень на те, щоб інспектори з благоустрою райадміністрацій обійшли усі закріплені за ними прибудинкові території та повторно перерили їх утримання, зокрема й щодо прибирання опалого листя. І зобов’язали їх через тиждень почати оформлювати протоколи, щоб штрафувати відповідальних осіб за порушення правил благоустрою.

За пропозицією Микола Бокована, до контролю за утриманням територій на своїх виборчих округах мають також долучитися депутати міської ради.

— Керуючі компанії та ОСББ повинні завершити прибирання листя та навести порядок на закріплених за ними територіях. Наше завдання — їх контролювати. І там де керуючі компанії чи ОСББ неспроможні навести порядок — фіксувати ці порушення для притягнення їх керівників до адміністративної відповідальності, — зауважив він на засідання комісії.

Його підтримав головуючий на засіданні Олександр Роженко, який додав, що цього року погодні умови сприяли прибиранню листя — не було ані снігу, ані морозів. Тож ніяких виправдань власної бездіяльності у відповідальних за утримання територій осіб немає.

Постійна депутатська комісія з питань екології та регулювання земельних відносин вирішила повернутися до розгляду цього питання на наступному засіданні, які відбудеться наприкінці цього, або початку наступного року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кременчуці контролюючих за станом благоустрою багато, але мешканці скаржаться на сміття та опале листя у дворах. Окрім управлінь з питань благоустрою у двох районних адміністрацій, у міськвиконкомі є управління контролю за станом благоустрою, яке контролює роботу цих районних управлінь. А у керуючих компаніях роботу двірників контролюють майстри та керівники ділянок.

Зокрема, у ТОВ «Житлорембудсервіс» прибудинкові території багатоповерхівок, які обслуговує ця компанія, прибирає 250 двірників. Якість прибирання та контроль за двірниками покладається на майстрів, кожний з яких контролює приблизно 10-15 двірників. Уся територія міста, яку обслуговує «Житлорембудсервіс» поділена на три ділянки, на які також призначені керівники.

Отже, в Кременчуці створена ціла структура, яка має забезпечувати своєчасне та якісне прибирання прибудинкових територій та контроль за якістю цієї роботи. Втім, ефективність її роботи поки доволі низька.