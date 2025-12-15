На Полтавщині потеплішає: тиждень мине без істотних опадів
Сьогодні, 19:01
Синоптики попереджають про тумани вранці та вночі
На Полтавщині протягом тижня переважатиме антициклональний характер погоди. До регіону надходитиме тепла повітряна маса з південного заходу. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
На початку тижня в нічні та ранкові години можливі тумани, які знижуватимуть видимість до 200–500 метрів.
Прогноз погоди на тиждень
- 16 грудня
Хмарно. Вночі місцями слабкі опади, вдень — без опадів.
Вранці туман.
Вітер південно-західний, 3–8 м/с.
Температура повітря: 0…+3°.
- 17 грудня
Мінлива хмарність, без опадів.
Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південний, 1–6 м/с.
Температура: вночі близько 0°, вдень +2…+7°.
- 18–19 грудня
Мінлива хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 0–5 м/с.
Температура: вночі близько 0°, вдень +2…+7°.
- 20–21 грудня
Без істотних опадів.
Температура: вночі 0…–3°, вдень 0…+5°.
Нагадаємо, що на Полтавщині оголосили жовтий рівень небезпеки через туман.
