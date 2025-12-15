На Полтавщині потеплішає: тиждень мине без істотних опадів

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 163

Синоптики попереджають про тумани вранці та вночі

На Полтавщині протягом тижня переважатиме антициклональний характер погоди. До регіону надходитиме тепла повітряна маса з південного заходу. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

На початку тижня в нічні та ранкові години можливі тумани, які знижуватимуть видимість до 200–500 метрів.

Прогноз погоди на тиждень

16 грудня

Хмарно. Вночі місцями слабкі опади, вдень — без опадів.

Вранці туман.

Вітер південно-західний, 3–8 м/с.

Температура повітря: 0…+3° .

Хмарно. Вночі місцями слабкі опади, вдень — без опадів. Вранці туман. Вітер південно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря: . 17 грудня

Мінлива хмарність, без опадів.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 1–6 м/с.

Температура: вночі близько 0° , вдень +2…+7° .

Мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 1–6 м/с. Температура: вночі близько , вдень . 18–19 грудня

Мінлива хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 0–5 м/с.

Температура: вночі близько 0° , вдень +2…+7° .

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 0–5 м/с. Температура: вночі близько , вдень . 20–21 грудня

Без істотних опадів.

Температура: вночі 0…–3°, вдень 0…+5°.

Нагадаємо, що на Полтавщині оголосили жовтий рівень небезпеки через туман.