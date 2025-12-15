У Кременчуці на дві доби знизять тиск води: на верхніх поверхах води не буде

Планові роботи триватимуть до вечора 17 грудня
У Кременчуці 16 та 17 грудня через планові роботи буде знижено тиск подачі холодної води. На верхніх поверхах окремих будинків водопостачання буде відсутнє. Про це повідомили в КП «Кременчукводоканал».
Обмеження почнуть діяти з 9.00 16 грудня і триватимуть орієнтовно до 17.00 17 грудня.
У «Кременчукводоканалі» попереджають, що після відновлення водопостачання можливе тимчасове збільшення каламутності та забарвленості води.
Мешканцям радять заздалегідь зробити необхідний запас води.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.