Кременчук

У Кременчуці на дві доби знизять тиск води: на верхніх поверхах води не буде

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 128

 Планові роботи триватимуть до вечора 17 грудня

У Кременчуці 16 та 17 грудня через планові роботи буде знижено тиск подачі холодної води. На верхніх поверхах окремих будинків водопостачання буде відсутнє. Про це повідомили в КП «Кременчукводоканал».

Обмеження почнуть діяти з 9.00 16 грудня і триватимуть орієнтовно до 17.00 17 грудня.

Адреси, де можливі перебої з водопостачанням:

  • квартал 287: буд. 1, 14, 16, 19, 28;
  • вул. Мрії: буд. 4, 6, 6-А, 8, 10, 12, 14, 16, 16-А, 20, 22;
  • вул. Володимира Великого: буд. 72;
  • просп. Лесі Українки: буд. 65, 69, 71.

У «Кременчукводоканалі» попереджають, що після відновлення водопостачання можливе тимчасове збільшення каламутності та забарвленості води.

Мешканцям радять заздалегідь зробити необхідний запас води.

Автор: Руслана Горгола
Вверх