У Лубнах у будинку знайшли мертву жінку, ще одну мешканку госпіталізували

Сьогодні, 16:03

У Лубнах поліція з’ясовує обставини смерті 47-річної місцевої жительки. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

Повідомлення про жінку без ознак життя надійшло до Лубенського райвідділу поліції 14 грудня близько 22.30. На місце виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти та судово-медичний експерт.

Під час огляду приватного домоволодіння правоохоронці виявили в будинку 47-річну жінку без ознак життя. Видимих слідів насильницької смерті не зафіксували. Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

Також до лікарні госпіталізували 18-річну мешканку цього ж будинку. За попередніми даними, вона могла отруїтися чадним газом. Наразі їй надають медичну допомогу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Причини та обставини події встановлюють.

