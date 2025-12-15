Олена Шуляк
У Кременчуці поліція затримала жінку, підозрювану у вимаганні

Фігурантку затримали під час проведення слідчих дій

На Полтавщині правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у вимаганні. Про це повідомили в Кременчуцькому районному управлінні поліції.

Слідчі Кременчуцького райуправління поліції спільно з працівниками Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків викрили 32-річну мешканку Кременчука під час проведення оперативних та слідчих заходів.

Під час документування правопорушення поліцейські за участі оперативників та спецпризначенців обласної поліції провели першочергові слідчі дії й вилучили речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

Перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун повідомив, що жінку затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру.

Кримінальне провадження розслідують за ст. 189 Кримінального кодексу України — вимагання. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Крюківській колонії двоє засуджених вимагали з третього гроші за неіснуючий борг.

Автор: Руслана Горгола
