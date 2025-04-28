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Надзвичайні новини

У Крюківській колонії двоє засуджених вимагали з третього гроші за неіснуючий борг

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 221 Коментарів: 1

 Фігуранти — мешканці Вінницької області та Запоріжжя

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури двом чоловікам повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Як повідомили в прокуратурі, інцидент стався у січні цього року в державній установі «Крюківська виправна колонія (№29)». Перебуваючи під вартою, двоє засуджених під вигаданим приводом почали вимагати у свого співкамерника 27 тисяч гривень.

Потерпілий перерахував на банківську картку тисячу гривень і пояснив, що більше грошей не має. Проте один зі зловмисників наказав спільнику застосувати фізичне насильство, аби змусити потерпілого погодитися на повернення решти суми.

Фігурантів викрили працівники колонії. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, що торік експрацівника кременчуцької колонії засудили до 6 років за хабар.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вимагання колонія
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Коментарі: 1

383
StarПёр:
Сьогодні, 18:24

Два дібіла вимагали неіснуючий борг - то злочин.

Дібіли з Полтавської облради разом з дібілами з Полтаватеплоенерго вимагають неіснуючий борг у мешканців цілого міста Кременчука - то не злочин. Срані суди вважають шо то акт справедливості. Сраний парадокс.


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