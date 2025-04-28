У Кременчуці на березі Сухого Кагамлика знайшли мертвою жінку

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28 квітня близько 15.00 на березі річки Сухий Кагамлик у Кременчуці місцеві жителі побачили тіло жінки без ознак життя. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

На місці слідчо-оперативна група встановила, що померлою є 64-річна місцева. Під час первинного огляду ознак насильницької смерті на її тілі не виявили.

Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

За фактом події вирішується питання про початок розслідування за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) з поміткою «раптова смерть». Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що напередодні в одному з сіл Зіньківської громади місцеві жителі дістали з водойми тіло чоловіка.