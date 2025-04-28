На Полтавщині потонув 45-річний чоловік — поліція

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У п'ятницю, 25 квітня, близько 18.15 в одному з сіл Зіньківської громади на Полтавщині місцеві жителі у водоймі побачили тіло чоловіка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, під час проведення першочергових слідчих дій вдалося встановити, що загиблим є 45-річний місцевий чоловік. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин та обставин смерті.

Кримінальне провадження правоохоронці порушили за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Нині слідчу встановлюють усі причини та обставини події.

Нагадаємо, нещодавно у Лубнах у ставку знайшли тіло 5-річного хлопчика.